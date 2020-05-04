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Ekmek ve pide satışı sokakta

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Ekmek ve pide satışı sokakta
VATANDAŞLARIN en temel ihtiyaçlarından olan ekmek ve Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi, fırın işletmelerine ait araçlar tarafından vatandaşın kapısına kadar götürülüyor. Aliağa'da mahalle mahalle gezen fırın araçları vatandaşların ekmek ve pide ihtiyacını karşılıyor. Fırın işletmeleri, Aliağa Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri eşliğinde ya da münferit olarak, kendileri için belirlenen mahallelerde satış yapıyor. Zabıta ekipleri, alışveriş sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunarak fahiş fiyat denetimi de yapıyor. Fırın işletmeleri, sokağa çıkma kısıtlamasının tüm gün uygulanacağı bugün de 10.00-19.00 saatleri arasında araçlarla ekmek ve pide satışını sürdürecek.
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Ekmek ve pide satışı sokakta
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