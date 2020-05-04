EÜ, dünyada ilk 200’e girdi

üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education(THE), Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2020 sonuçlarını açıkladı. Türkiye'den 37 üniversite, sıralamada yer aldı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan sıralamada, üniversitelerin çevreye, sosyal gelişmeye ve topluma yönelik etkileri ölçüldü. "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" kategorisi dünya ortalama puanı 57.4 iken Ege Üniversitesi 73 puan aldı. Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 32 üniversite içinde 3'üncü sırada, devlet üniversitesi arasında ise 2'nci sırada yer aldı. Ayrıca Ege Üniversitesi "Amaçlar için Ortaklıklar" kategorisinde dünyada 301-400, "Nitelikli Eğitim" kategorisinde dünyada 401-600, "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" kategorisinde dünyada 301- 400 aralıklarında yer aldı. EÜ Rektörü Necdet Budak, "Başarıların ardı ardına gelmeye başladı. Üniversitemiz ve ülkemiz için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Bu başarıda tüm mensuplarımızın emeği bulunuyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.