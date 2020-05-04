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Fırınlara denetimi sürüyor

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Fırınlara ramazan denetimi sürüyor
KARŞIYAKA Belediyesi, Ramazan ayının gelişiyle birlikte fırın denetimlerini sıklaştırdı. Unlu mamul üretimi yapan tüm imalathanelere yönelik uygulama kapsamında, bir günde 20 iş yeri Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Genel temizlik koşulları, yetkili ve çalışanların maske ile eldiven kullanımı, hijyen belgeleri, yangın söndürme cihazları, fiyat tarife cetvelleri tek tek denetlendi. Ruhsat ve hijyen konularında eksiklik tespit edilen üç iş yeri hakkında yasal işlem uygulandı. Toplum sağlığı ve huzurunu korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelindeki 65 imalathanenin tamamında ve diğer iş yerlerinde de yoğun şekilde süreceği belirtildi. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir faaliyete izin vermeyeceklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Yurttaşlarımızın huzuru ve sağlığını korumak, güvenle alışveriş yapmalarını sağlamak için denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Karşıyakamızda kaçağa geçit vermeyeceğiz" dedi.
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Fırınlara ramazan denetimi sürüyor
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