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Halil ve Alpaslan kasayı dolduracak

Süper Lig ekibi ’de yönetim, ön libero ve kanat oyuncusu ’ı satıp, bütçesini rahatlatmak istiyor

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Halil ve Alpaslan kasayı dolduracak
SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözde isimlerinden olan ön libero Alpaslan Öztürk ve kanat oyuncusu Halil Akbunar için Başkan Mehmet Sepil'in toplam 6 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Savunmanın göbeğinde de oynayan Alpaslan'a başta Fenerbahçe olmak üzere Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in talip olduğu bildirilirken, Halil'e de Almanya'dan transfer teklifleri geldiği vurgulandı. Sarı- kırmızılılarla birer yıl daha sözleşmeleri bulunan Alpaslan ve Halil'i iyi bir bonservis bedeli karşılığı verip bütçeyi rahatlatmak isteyen Sepil'in oyuncu başına 3'er milyon euro isteyeceği iddia edildi.

STOPER ARAYIŞI
Önümüzdeki yıl savunmanın soluna takviye yapacak olan Göztepe, İspanya ekibi Vallodolid'de forma giyen 31 yaşındaki sol bek Nacho Martinez'i gündemine aldı. Sözleşmesi 2 yıl daha devam eden futbolcu için Göztepe yönetimi, kiralık formülünü devreye sokacak. Öte yandan sarı-kırmızılılar, golcü transferi için daha önce listesine aldığı Emmanuel Adebayor, Abel Hernandes, Eder ve Loic Remy gibi yıldızların transferini yüksek maliyetleri nedeniyle askıya aldı.

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Halil ve Alpaslan kasayı dolduracak
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