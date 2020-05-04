Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Horoz’dan iki kanca

Horoz’dan iki kanca

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Horoz’dan iki kanca
SÜPER Lig'de kaleci arayışlarına hız veren Denizlispor, İngiliz ekibi Preston'dan Decian Rudd'a teklif götürürken, stoper takviyesi içinde Almanya'da Mainz ekibinde forma giyen Stefan Bell'e talip oldu. Almanya doğumlu 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi biterken kulüp maliyet araştırmasına başladı. Sokağa çıkma yasağı kararı ile ilgili özel izin alan Yukatel Denizlispor, asgari personel ile gruplar halinde antrenmanlarına devam etti. Mide ameliyatı geçiren ve 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Isaac Sackey ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Horoz’dan iki kanca
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA