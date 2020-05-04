Horoz’dan iki kanca

Lig'de kaleci arayışlarına hız veren Denizlispor, İngiliz ekibi Preston'dan Decian Rudd'a teklif götürürken, stoper takviyesi içinde Almanya'da Mainz ekibinde forma giyen Stefan Bell'e talip oldu. Almanya doğumlu 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi biterken kulüp maliyet araştırmasına başladı. Sokağa çıkma yasağı kararı ile ilgili özel izin alan Yukatel Denizlispor, asgari personel ile gruplar halinde antrenmanlarına devam etti. Mide ameliyatı geçiren ve 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Isaac Sackey ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.