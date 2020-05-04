Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri İkizlere doğum günü sürprizi

İkizlere sürprizi

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
İkizlere doğum günü sürprizi
KORONAVIRÜS salgını ile mücadelede en saflarda sağlıkçılar yer alıyor. İzmirli ikiz kardeşler Kuzey ve Rüzgar, 6. yaş günlerinde Mardin'de hemşire olan anneleri Meltem G. ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu babalarının görev başında olmasından dolayı ayrı kadı. Mardin'de görev yapan Meltem G, Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye mesaj göndererek, Kovid- 19 salgını nedeniyle ilçede yaşayan anneannelerinin yanında olan ikiz çocuklarının doğum günü kutlaması için yardım istedi. Belediye ekipleri, sosyal mesafe kurallarını gözeterek çocuklar için doğum günü partisi düzenlendi. İkizlerin yanı sıra çiftin diğer çocukları 4 yaşındaki Elif'e de hediyeler verildi. Kutlamaya, anne ve baba da görüntülü telefon bağlantısıyla katıldı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Onlar vatanları için büyük mücadeleler veriyorlar. Bizler vatanı onlara emanet ettik, onlar da çocuklarını bizlere emanet ettiler" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İkizlere doğum günü sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA