İkizlere doğum günü sürprizi

salgını ile mücadelede en saflarda sağlıkçılar yer alıyor. İzmirli ikiz kardeşler Kuzey ve Rüzgar, 6. yaş günlerinde Mardin'de hemşire olan anneleri Meltem G. ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu babalarının görev başında olmasından dolayı ayrı kadı. Mardin'de görev yapan Meltem G, Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye mesaj göndererek, Kovid- 19 salgını nedeniyle ilçede yaşayan anneannelerinin yanında olan ikiz çocuklarının doğum günü kutlaması için yardım istedi. Belediye ekipleri, sosyal mesafe kurallarını gözeterek çocuklar için doğum günü partisi düzenlendi. İkizlerin yanı sıra çiftin diğer çocukları 4 yaşındaki Elif'e de hediyeler verildi. Kutlamaya, anne ve baba da görüntülü telefon bağlantısıyla katıldı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Onlar vatanları için büyük mücadeleler veriyorlar. Bizler vatanı onlara emanet ettik, onlar da çocuklarını bizlere emanet ettiler" dedi.