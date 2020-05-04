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Kazandıran kooperatif

Aliağa Belediyesi’nin desteği ile kurulan Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, hem üretiyor hem kazanıyor

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Kazandıran kooperatif
ALIAĞA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Aliağalı kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklediği gibi kısa sürede sağladığı başarıyla da markalı ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. Doğal tarımdan tekstil üretimine, el emeği doğal gıda üretiminden el sanatları faaliyetlerine kadar birçok alanda kadın istihdamına destek veren Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, aynı zamanda Aliağa Kadınlar Lokali'nde kadınlara özel kına, yaş günü, kabul günü gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.

EL EMEĞI ÜRÜNLER
Tarhana, erişte, unlu mamuller, reçel, zeytin gibi doğal ürünlerin ambalajlı üretimini yapan kadınların, el emekleri aliagasemtpazari. com aracılığı ile Aliağalılarla buluşuyor. Belediyenin Çaltılıdere bölgesinde tahsis ettiği tarım arazisinde doğal tarım yapan Aliağalı kadın çiftçiler, kışlık sebzelerin ilk hasadını da gerçekleştirdi. Atalık tohumların ekimini tamamlayan kadın çiftçiler şimdi de üretilen fideleri toprakla buluşturmaya hazırlanıyor.
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Kazandıran kooperatif
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