Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 kentte sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Vatandaşlar yasağa genel olarak uyarken, bazı kural tanımazlar kendilerini sokağa attı. emniyet güçlerinden kaçamayan, kural tanımazlara ceza kesildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı. Denetimlerde 1 Mayıs saat 00.00'dan 3 Mayıs saat 12.00'ye kadar, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 1188 kişiye toplam 2 milyon 606 bin lira ceza kesildi. Bu kişilerden 11'i hakkında adli işlem başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 17 ilçede denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 180 kişiye toplam 239 bin 232 lira cezai işlem uygulandı.