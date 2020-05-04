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Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor
İZMIR'DE Konak Belediyesi'nin salgın nedeniyle dara düşen vatandaşların veresiye defterlerindeki borçlarının silinmesi amacıyla başlattığı dayanışma kampanyası ilçede çığ gibi büyüyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un dayanışma çağrısını yanıtsız bırakmayan hayırseverler, ilçede geçim sıkıntısının en ağır hissedildiği Gültepe, Mehtap, Zeytinlik ve Çınartepe gibi semtlerde, özellikle sokak aralarında bulunan mahalle bakkallarına giderek salgın nedeniyle gelirini kaybeden vatandaşların borçlarını ödüyor. Hayırseverler özellikle koronavirüs nedeniyle işini kaybeden, geliri düştüğü için ödeme zorluğu yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatarak veresiye defterlerini bir bir kapatıyor. Başkan Batur, "Kampanyaya katılmak isteyenler belediyemizin 489 49 18 numaralı telefonundan bilgi alabilirler" dedi.
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Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor
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