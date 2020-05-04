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Koronavirüs kaygısı uykuyu unutturuyor

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Koronavirüs kaygısı uykuyu unutturuyor
GÜNLÜK hayattan çalışma düzeni ve sosyal etkileşime kadar birçok konuda yaşamımızı olumsuz etkileyen koronavirüs, "uyku" şikayetlerini de arttırdı. Evde kalınan bu süreçte, artan kaygının da etkisiyle geceyi ayakta geçirenlere, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Yasemin Meral Öğütçü'den tavsiyeler geldi. Dr. Öğütçü, "Mutlaka uyku düzeni oluşturun. Aynı saatte yatıp kalkmaya özen gösterin. Yatakta televizyon izlemekten, bilgisayar ve cep telefonu kullanmaktan kaçının. Eğer uyuyamıyorsanız da yataktan kalkıp tekrar uykunuz geldiginde yatağa dönün. Yatak ile uykusuzluk arasındaki ilişkiyi pekiştirmeyin" dedi.
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Koronavirüs kaygısı uykuyu unutturuyor
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