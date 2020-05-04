Menemen’den küçülme kararı

TÜRKIYE ve dünyada yaşanan korona virüsü sonrası kulüpler önümüzdeki yıllar için ekonomik olarak küçülmeyi planlıyor. Bu sezon ilk teknik direktörlük kariyerinde başarılır bir grafik ortaya koyan Ekol Göz Menemenspor'un 39 yaşındaki teknik patronu Cenk Laleci yurt içi ve yurt dışından bir çok kulübün radarına girdi. TFF 1. Lig tecrübeli fazla olmayan mütavezı kadrosuyla Süper Lig yarışına dahil olmayı başardı. Genç teknik patron lig çıktığı 22 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 1.36 puan ortalaması tutturdu. TFF 1. Lig'de 10 yenilmezlik serisi yakalayarak ligde ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı.