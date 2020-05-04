Ramazan yardımı yüzleri güldürdü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid- 19) hem sağlığı hem de ekonomiyi etkiliyor. Başlattığı yardım kampanyaları ile 'İzmir'in İyilik Meleği' olarak bilinen Berrin Güner, dar gelirli aileler için harekete geçti. Güner'in başlattığı yardım kampanyasına adının açıklanmasını istemeyen bir işadamı 150 bin lira bağış yaptı. Ayrıca 20 işadamı ise 150 bin lira daha katkı yaparak kampanyada 300 bin lira para toplandı. İşadamları paraları, yemek fişi, alışveriş fişi olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için İzmir'in meleği olarak tanınan yardımsever Berrin Güner'e teslim etti.Önce yapılan araştırma ile fakir aileler belirlendiğini belirten Güner, "İzmir'in Konak ilçesine bağlı İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan çok sayıda maddi durumu kötü aile bulunuyor. Bunların listesini çıkararak maddi durumlarını inceledik. Bazı 8-9 odalı evlerde her odada bir aile yaşadığını bile gördük. Bu insanlar önceliğimiz oldu. İçlerinde kimsesizlerinde olduğu 800 aile seçtik ve zor günlerinde biraz destek olmak istedik. Kişi başı 300 TL'lik alışveriş çeklerini dağıtıyoruz. Bir hafta oldu. Bir hafta daha sürecek. İnşallah bu dağıtılan fişler hayırlı olur" dedi. 300 liralık yardımı alan maddi durumu kötü vatandaşlar ise Ramazan ayında güzel erzaklarını tamamlayacaklarını ve güzel bir ramazan geçireceklerini belirtti.Aile evlerinde kalan vatandaşların yardım sonrası yüzlerini güldürdüklerini ve az da olsa ramazanda karınlarının doyacağını belirten Berrin Güner, "Herkes eşit şansta olamıyor. Biz de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Ülkemizin en güzel örneklerinden biri de dayanışma içinde olmamızdır. Bu duygular insanı mutlu ediyor. Mübarek Ramazan ayında onlara biraz destek olmak istedik. Allah İzmirli hayırseverlerden de razı olsun" diye konuştu. Engelli olduğu için çalışamayan 40 yaşındaki Gülşen Kırsan, "Çocuğumla birlikte hayat mücadelesi veriyorum. Geçtiğimiz aylarda evimi hayırseverler tadilat ettirmişti. Şimdi de ramazanda yüzümüzü güldürdüler. Onların sayesinde İftarımızı sıcak yemek yiyerek açacağız" ifadesini kullandı. İkiçeşmelik'de yaşayan 3 çocuk annesi Aytül Dönmez ise, "Bu yardımı yapan hayırseverlerden Allah razı olsun. Karnımız aç yatmıyoruz. Bizi unutmayan Berrin Güner'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.