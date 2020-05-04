Sertifikasyon için hazırlık yapıyorlar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, "Mayıs ayının sonunda turizm sezonunun açılabileceğine" yönelik açıklaması turizmcileri heyecanlandırdı. Turizmin gözde yerlerinden Edremit Körfezi'nde hazırlıklar başladı. Özellikle 25 binden fazla yatak kapasitesine sahip olan ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Edremit Körfezi'ndeki Ayvalık, Ören, Akçay ve Altınoluk ile Kapıdağ Yarımadası'nda yer alan Erdek'te kumsallar temizleniyor, konaklama tesislerinde tadilat yapılıyor, gezi tekneleri yeni turlar için bakıma alınıyor.Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den yoğun şekilde konuk ağırlayan Edremit Körfezi'ndeki turistik tesislerin sahipleri, çalışanları, iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ediyor. Bakan Ersoy'un açıklamalarında yer alan ve koronavirüs olmayan alanların belirleneceği "sertifikasyon sistemi" ile heyecanlanan Kuzey Egeli turizmciler, buna ilişkin de hızlı bir hazırlık sürecine girdi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "sertifikasyon sistemi"nde Edremit'teki turizm işletmelerinin yer alabilmesi amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Otellerde sertifikasyonun gerektirdiği kuralları uygulayacaklarını belirten Arslan, "Ekonomileri turizmden olan bizim gibi belli başlı kentlerde sezonun açılması ekonomimizi oldukça hareketlendirecek ve istihdamı sağlayacaktır. Biz, mayıs sonunda açılması öngörülen turizm sezonuna şimdiden hazırız" diye konuştu. Çalışmaları, sezon yarın açılacakmış gibi sürdürdüklerini ifade eden Arslan, "Plajlarımızı, parklarımızı, bahçelerimizi tesislerimizi yarın sezon başlayacakmış gibi hazır tutuyoruz. Sahilde de temizlik çalışmaları yapıyoruz. Tesislerimizi hijyen kurallarına uygun hale getirdik. Sezon yarın başlayacakmış gibi, misafirlerimizin en iyi şekilde rahat edebilmesi amacıyla, bölgemizin rahat bir yaz geçirmesi için de sinek ve haşereyle etkin bir mücadele çalışması sürdürüyoruz" dedi. Edremit'in Güre Mahallesi'nde faaliyet gösteren beş yıldızlı turizm işletmesinin genel müdürü Ceyhun Özsan, sertifikasyon dönem uygulamasının, insan sağlığını koruyacak iyi bir yöntem olduğunu bildirdi. Otellerde her türlü önlemi aldıklarını anlatan Özsan, "Pilot bölge olabilmek için görüşmelere başladık. Otellerimizde bulunan kapalı yayın sistemimizin bir kanalını misafirlerimizi hijyen, koronavirüs ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirecek hale getirdik" dedi.