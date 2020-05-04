Sosyal destek için pedal çeviriyorlar

İzmir Gaziemir'de Moya Bisiklet Kulübü üyesi 7 bisikletçi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlara destek vermek amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na katıldı. Moya Bisiklet Kulübü Başkanı Feim Küçükibrahim, Kovid- 19 salgınıyla mücadele sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev almak için Gaziemir Kaymakamlığına başvurdu. Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer'in onayıyla 7 bisikletçi, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun üyesi oldu. Mesailerine Gaziemir Kaymakamlığında başlayan bisikletçiler, gün boyu kronik hastalığı bulunan ya da evden çıkmalarına kısıtlama getirilenlere ihtiyaçlarını ulaştırmak için pedala basıyor.Moya Bisiklet Kulübü Başkanı Feim Küçükibrahim, "Salgın nedeniyle herkes dayanışma içinde olması gerekiyor. Bu düşüncelerle Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına destek olma kararı aldık. Bizi, Vefa Sosyal Destek Grubu'na kendilerini kabul eden Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer'e teşekkür ediyoruz. Bizler bisiklet kullanmayı çok seviyoruz. Bu sayede vatandaşlarımıza yardım da ediyoruz. Vatandaşlar, mutlu olunca bizler daha çok mutlu oluyoruz" dedi. Dernek üyesi Arif Yılmaz ise sosyal destek grubunun faaliyetlerine katıldığı için kendisini iyi hissettiğini dile getirdi. Vefa Sosyal Destek Grubundan destek alan Ayla Ceylan, "İstediklerimizi hemen getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. Gaziemir Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer ise, "Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli arkadaşlarımızla beraber ilçe genelinde 5 bin kişiye yardım ulaştırdık. Özellikle Moya Bisiklet Derneği üyelerimizin gönüllü olarak Vefa Grubuna destek olmaları bizi çok mutlu etti. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.