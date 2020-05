Sporda devrim zamanı

arşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, yayıncı kuruluş BeIN Sports'da İsmail Şenol'un sunduğu Manşet programına canlı yayınla katıldı ve gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgının Türk sporunda fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten Büyükkarcı, programda şu önemli satırbaşlarına yer verdi:Dünyamızı etkisi altına alan koronavirüs olayı fırsata çevrilmeli ve bütün sistem yeniden revize edilmeli. TFF 3.Lig ve 2. Lig'de ödenen ücretler, genel şartlar, tesis ve seyahat şartları yeniden gözden geçirilmeli. Türk sporunda, sadece futboldan bahsetmiyorum, bizde basketbol, voleybol, yelken, tenis ve vb branşlar da var, tüm bu sporda devrim yaratmak için iyi bir fırsat ve iyi kullanılmalı. Mutlaka finansal Fair Play'e geçilmeli, Türk futbolu 4 büyük kulübün bu pastayı sömürmesinden artık kurtulması lazım.Biz yönetim kurulu olarak amatör sporları büyütme yönünde karar aldık. Diğer branşlara yatırımı büyütüyoruz, yeni branşlar açma kararı da aldık. Çünkü kulübümüzde gelirleri adil ve spor kulübüne uygun bir şekilde dağıtmayı öngörüyor ve istiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde diğer kulüpler küçülme ve şube kapatma yoluna giderken Karşıyaka Spor Kulübü olarak biz, amatör branşları büyütmeye çalışacağız. Aynı zamanda bu büyüme tesislerimiz için de geçerli olacak.Mutlaka ligler oynanacaksa liderler bir üst lige çıkmalı ve diğer 4 takım Play-Off oynamalı. Ama benim görüşüm 3. Ligler ile ilgili biraz daha radikal, uygulanabilir mi bilemiyorum. Her gruptan 5'er veya 6'şarlı takımla 2.Lig'de yeni bir grup daha açılmalı, bizim görüşümüz bu yönde. 2. Lig ile 3. Lig arasında çizginin artık daha net olarak çizilmesi lazım. Çünkü fiziki ve diğer şartlar çok farklı. Bir önerimiz daha var, her ligin de mutlaka bütçeleri federasyon tarafından belirlenmeli. Örneğin bir 3. Lig takımının bütçesi 3 milyon TL'yi geçmemeli. Geçtiği zaman da federasyon ve mahkemeler yapılan sözleşmeleri geçerli kılmamalı. Hem kötü yönetiliyor hem de gelir yok. Bu pandemi bu bahsettiklerim için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Bu kötü durumu fırsata çevirmek lazım. Türk sporunda bu konuyla ilgili büyük bir devrim yapma şansımız var. Gelecek sezonları da daha iyi bir şekilde kurtarabiliriz diye düşüyorum. Ancak her şeyden önce insan sağlığından daha önemli bir şey yok.