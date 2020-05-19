Yavru kedi için aracı parçaladılar

BALIKESIR'IN Burhaniye ilçesinde park halindeki hafif ticari bir aracın motor bölümünden kedi sesleri gelince çevre sakinleri durumu araç sahibi Barış Karalar'a bildirdi. Kaputu açan ancak kediyi bulamayan Karalar, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyecilerde geldi ancak kediyi bir türlü bulamadı. Yankılı bir şekilde derinden gelen kedinin kamyonetin göğüs kısmının altına girebilmiş olacağı düşünüldü. Barış Karalar da bunun üzerine aracıyla 15 kilometre uzaklıkta bulunan Edremit ilçesine gelerek sanayideki ustasına haber verdi.



ÖZEL İZİN ALINDI

Arabanın tamponu ve motor aksamın üst kısımları, lastikler söküldü. Ancak yavru kediye bir türlü ulaşılamadı. Barış Karalar ve tamirciler, bu kez aracın iç tarafındaki göğüslük bölümünü sökmeye karar verdi. Hafif ticari aracın göğüs kısmının sökülmesi içinde Edremit Kaymakamlığı'ndan izin alınarak evinde bulunan oto elektrikçi çağrıldı. Telefondan sürekli olarak yavru kedi sesi çalınarak, kedinin yeri sürekli tespit edilmeye çalışıldı. Elektrikçide aracın birkaç yerini söktü. Tam aracın göğüs kısmı sökülmeye çalışılırken, kedinin kaputum üst kısmında olduğu fark edildi. Bezle bulunduğu yerden çıkarılan kedi salı verildi. Karalar'ın hassasiyeti hayvanseverlerin takdirini topladı.

Sivas otomobilin motoruna giren yavru kedinin inadı ekipleri pes ettirdi