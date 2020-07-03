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2 aile arasında arazi kavgası

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
2 aile arasında arazi kavgası
MANISA'NIN Soma ilçesine bağlı Kayrakaltı Mahallesi'nde yaşayan İzzet P. (37) ile husumetli olduğu Ertuğrul Y. (53) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet P. av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı. aynı aileden Ertuğrul Y. (53), Halil Y. (23), Kadriye Y. (76), Eray Y. (24), Erdoğan Y. (28), Tuğrul Y. (29), Celil Y. (26) ve Erol Y. (47) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ertuğrul Y. (53) ile Tuğrul Y. (29) yaşamını yitirdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Eray Y'nin (24) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, İzzet P, ile kavgaya karışan 2 akrabası Osman P. ve Hüdayi P'yi gözaltına aldı.
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2 aile arasında arazi kavgası
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