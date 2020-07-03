Adım adım Süper Lig’e

ltay, TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Osmanlıspor'u 3-0 mağlup ederek play-off yarışındaki iddiasını sürdürdü. Siyahbeyazlılar, ligin zorlu son üç haftası öncesinde bu galibiyetle moral buldu.Bu sonuçla Altay, ligde yenilgisizlik serisini 9 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar aynı zamanda son 7 iç saha maçının tamamını da kazanmış oldu.31 hafta sonunda 50 puana ulaşan Altay, play-off yarışındaki iddiasını korumaya devam etti.Osmanlıspor maçında 47. dakikada takımının 3. golünü kaydeden Marco Paixao, bu sezon ligdeki 20. golüne imza atmayı da başardı.ALTAY'IN unutulmaz futbolcularından olan teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı camiaya mesaj yolladı. Altay Sosyal Dayanışma Derneği aracılığıyla camiaya seslenen ünlü futbol adamı,ifadelerine yer verdi.Portekizli yıldız golcü, gol krallığı yarışında 20 golle açık ara lider durumda bulunuyor. Altay formasıyla toplamda 50 gole ulaşan tecrübeli santrfor, sözleşmesinde yazan özel madde nedeniyle 20 gol barajını aşarak 30 bin Euro ekstra bonus da kazandı. Daha önce 15 golü geçip 20 bin Euro ödül alan Paixao, siyahbeyazlılar Süper Lig'e çıkarsa 50 bin Euro'yu daha kasasına koyacak.