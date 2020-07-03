Adım adım Süper Lig’e

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ltay, TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Osmanlıspor'u 3-0 mağlup ederek play-off yarışındaki iddiasını sürdürdü. Siyahbeyazlılar, ligin zorlu son üç haftası öncesinde bu galibiyetle moral buldu. İzmir ekibinde bu maçta da gol atan Paixao, siyah-beyazlı formayla 50 gole ulaştı. 15. dakikada Kerim Avcı, 32. dakikada Erhan Kartal ve 47. dakikada Paixao'nun golleriyle sonuca giden Altay maçı 3-0'lık skorla galip tamamladı.
Bu sonuçla Altay, ligde yenilgisizlik serisini 9 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar aynı zamanda son 7 iç saha maçının tamamını da kazanmış oldu.
BU HAFTA RAKİP ADANA DEMİR
31 hafta sonunda 50 puana ulaşan Altay, play-off yarışındaki iddiasını korumaya devam etti. TFF 1. Lig'de kalan 3 karşılaşmanın ikisini deplasmanda oynayacak olan İzmir ekibi, 32. haftada playoff yarışındaki rakiplerinden Adana Demirspor deplasmanında ter dökecek. 33. haftada bir diğer rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, ligin son haftasındaysa Giresunspor'a konuk olacak.
Osmanlıspor maçında 47. dakikada takımının 3. golünü kaydeden Marco Paixao, bu sezon ligdeki 20. golüne imza atmayı da başardı.
MUSTAFA DENİZLİ'DEN MESAJ VAR
ALTAY'IN unutulmaz futbolcularından olan teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı camiaya mesaj yolladı. Altay Sosyal Dayanışma Derneği aracılığıyla camiaya seslenen ünlü futbol adamı, "Sevgili Altaylılar, son haftalara girilirken hala canlı bir ümidimiz var. Direkt olmasa dahi inşallah yükselen grafikle Play-Off'tan da çıkacağız. O sene bu sene olacak inşallah. Her şeyiyle hak eden bir camia. Bütün insanı, futbolcusu, yöneticisi, teknik adamı her şeyiyle velhasıl. Tabii bizim gibi yürükleri Altay için çarpanlar için de. Hepinize saygılar, selamlar. İnşallah güzel günler bizi bekliyor"
ifadelerine yer verdi.
PAİXAO BONUSU KAPTI
Portekizli yıldız golcü, gol krallığı yarışında 20 golle açık ara lider durumda bulunuyor. Altay formasıyla toplamda 50 gole ulaşan tecrübeli santrfor, sözleşmesinde yazan özel madde nedeniyle 20 gol barajını aşarak 30 bin Euro ekstra bonus da kazandı. Daha önce 15 golü geçip 20 bin Euro ödül alan Paixao, siyahbeyazlılar Süper Lig'e çıkarsa 50 bin Euro'yu daha kasasına koyacak.