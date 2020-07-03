Adnan Menderes’e korona test noktası

Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test noktası kuruldu. Terminalin "giden yolcu" bölümünde hizmet vermeye başlayan test noktasında İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları görev yapıyor. Sağlık personeli, yurt dışına çıkacak yolculara isteğe bağlı Kovid-19 testi uyguluyor. Alınan numuneler, havalimanı içindeki PCR laboratuvarlarında 3 saatte sonuçlandırılıyor. Test sonuçları kişilere Türkçe ve İngilizce olarak teslim ediliyor. Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde hastalar filyasyon ekiplerince en yakın pandemi hastanesinde tedavi altına alınacak. Test yaptıracak yolcuların uçak saatinden en az 5 saat önce havalimanına gelmeleri gerekiyor. Test noktası 24 saat hizmet verecek.