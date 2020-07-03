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’ya 1 puan yeter

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
TFF 1. Lig'de Eskişehir ve Adanaspor'un 2. Lig'e düşmesi kesinleşirken, küme düşecek son takım için 3 aday var. Bu üç kulüp arasında 24 puanlı Osmanlıspor en büyük küme düşme adayı konumundayken, 30 puanlı Boluspor ve 33 puanlı Altınordu da az da olsa bu tehlikeyi hissediyor. Altınordu son 3 karşılaşmada Bursaspor (D), Giresunspor ve Menemenspor'la (D) kozlarını paylaşacak. Osmanlıspor, bu periyotta Ümraniyespor, İstanbulspor (D) ve Balıkesirspor sınavlarına çıkarken, Boluspor ise Fatih Karagümrük (D), Akhisarspor ve Eskişehirspor'la (D) karşı karşıya gelecek.
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Altınordu’ya 1 puan yeter
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