Buldukları cüzdanı sahibine ulaştırdılar

Bergama Beldiyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bergama Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde içi nakit para ve ziynet eşyasıyla dolu cüdan buldu. Cüzdanı bulunduktan sonra sahibini bulabilmek için büyük uğraş veren zabıta ekipleri, adeta bir dedektif gibi çalışma yürüttü. Cüzdan içinden çıkan alış veriş kartının ait olduğu markete giden ve markette kimlik numarasına ulaşan zabıtalar, kimlik numarası sorgulamasından şahsın adresini tespit ettiler.Daha sonra tespit edilen adrese giden zabıta ekipleri Şennur Durmaz'a içerisinde bin 130 lira para ve ziynet eşyası bulanan cüzdanı tutanakla teslim ettiler. Cüzdanı kaybettikten sonra iki gün boyunca üzüntüsünden ağlayan ve gözleri kan çanağına dönen Şennur Durmaz, cüzdanının bulunmasına çok sevindiğini dile getirdi. Şennur Durmaz, "İki gündür gözlerime uyku girmedi. Dişimden tırnağımdan artırdıklarımla biriktirdiklerimi bulan ve bana geri getiren belediyemiz zabıta ekiplerinden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi. Cüzdanı bulduktan sonra sahibini adeta bir dedektif gibi çalışma yaparak bulan zabıta ekiplerine teşekkür eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Hemşehrimizi kısa sürede bularak cüzdanını hemen teslim ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.