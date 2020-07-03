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Denizlispor’a çifte moral oldu

Sakatlıkları bulunan ve Onazi’nin takımla çalışmaya başladığı Horozlar’da Covid 19 testlerinden negatif sonuçlar çıkması takımda herkesin keyfini yerine getirdi

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Denizlispor’a çifte moral oldu
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Gaziantep FK maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Ayrıca bir süredir sakatlıkları bulunan Recep Niyaz ve Oganyi Onazi'nin takımla çalışmalara başladığı belirtildi. Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldığı kaydedildi. Test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı oldukları için oynayamayan Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz da bu maçta forma giyebilecek.
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Denizlispor’a çifte moral oldu
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