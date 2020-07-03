Denizlispor’a çifte moral oldu

ukatel Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Gaziantep FK maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Ayrıca bir süredir sakatlıkları bulunan Recep Niyaz ve Oganyi Onazi'nin takımla çalışmalara başladığı belirtildi. Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldığı kaydedildi. Test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken,ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı oldukları için oynayamayan Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz da bu maçta forma giyebilecek.