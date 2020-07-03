Eşinden boşanan doktor canına kıydı

Özel Smyrna Art Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nde çalışan iki kız çocuğu babası hekim Şaban Adakan, uzun zamandır sorunlar yaşadığı eşinden 6 ay önce boşandı. Boşandıktan sonra bunalıma giren Adakan, evde yalnız olduğu sırada balkondan aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Adakan'ın balkondan atlamadan önce evinde eşine hitaben bir intihar notu kaleme aldığı öğrenildi. Adakan'ın ölüm nedeni 'travmatik intihar' olarak kayıtlara geçerken, ölümü meslektaşlarını, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Adakan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ege Üniversitesi Onkoloji Ana Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Bülent Karabulut, meslektaşının ölümü üzerine, "Özel bir insandı. Erken oldu be kardeşim. Çok büyük bir değerimizi daha kaybettik. Başta acılı ailesine, tüm sevenlerine ve hekim camiasına baş sağlığı dilerim. Işıklar içinde uyu kardeşim" dedi.