Manisa Futbol Kulübü Ankara turlarında...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta TFF'nin sezonun kalan bölümünü koronavirüs yüzünden oynatmama kararı sonrası 1. Lig'e alınmayı bekleyen ikinci sıradaki Manisa Futbol Kulübü, Ankara'ya çıkarma yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.