Potuk için formül

üper Lig'de gelecek sezonun yapılanmasına başlayan Göztepe'de müthiş bir takas gündeme geldi.F.Bahçe yönetimi Alper'e karşılık Göz-Göz'den yıldız oyuncu Alpaslan Öztürk'ü isterken bir miktar da para teklif etti. Sarı-kırmızılı yönetim düşünmek için süre istedi. Alpaslan yönetimin önümüzdeki sezon için yıllık ücretinde indirim talebine olumsuz yanıt vermişti.Göztepe, pandemi sonrası başlayan ligde 3 maçta galibiyet yüzü göremezken Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı teknik adam Palut, kadroda ufak çaplı revizyon yaparak farklı bir on birle İstanbul deplasmanında mücadele edecek.Napoleoni'yi de orta alanda değerlendirecek olan Palut'un Halil'i de Tripic'in yerine kadroya monte etmesi bekleniyor. İleri uçta Wilczek'in yerine Jerome olacak.