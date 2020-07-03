Salihli Ovası’nda domates bereketi

vazgeçilmezlerinden olan ve Türkiye'nin en kaliteli domateslerinin yetiştirildiği Salihli'nin Kemerdamları Mahallesinde nisan ayında toprakla buluşan domates fideleri meyvelerini verdi, tarlalarda hasat çalışmaları başladı. Hasat eden üreticileri tarlada ziyaret eden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Salihli'nin Kemerdamları Mahallesinde yetiştirilen domateslerin hasat çalışmaları başladı. Salihli'de toplam 3.000 dekar, Kemerdamları Mahallesi'nde ise 250 dekarlık alanda sofralık domates yetiştiriciliği yapılmaktadır. Üreticilerimiz bir dekarlık alandan 6 ton verim almaktadır. Lezzetiyle, aromasıyla ün kazanmış Kemerdamları Domatesi Manisa ve çevre illerin hallerine gönderilmektedir. Hasat sezonunun üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, bereketli ve kazancı bol bir sezon diliyorum" diye konuştu.