Baba kız birlikte ameliyata girdi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin cerrahlarından Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, meslektaşı olan kızıyla aynı ameliyata girmenin gururunu yaşıyor. Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, intern olan kızı Hatice Feyza Dilek ile aynı ameliyata girdi. Hastanın karnından 20 santimetrelik bir kitlenin çıkarıldığı başarılı geçen ameliyatın sonunda, baba-kız hem meslektaş olmanın hem de birlikte çalışmanın gururunu yaşadı. Ameliyat sonunda Prof. Dr. Osman Nuri Dilek ve kızı hatıra fotoğrafı çekti. Avukat olan kızı hariç, doktorlardan oluşan 5 kişilik bir aile olduklarını söyleyen Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, "Hastamızın ameliyatına daha önce başka bir hastanede karar verilmiş fakat daha sonra ameliyat olamayacağı söylenmiş. Karnında, 20 santimetrelik büyük bir kitlesi vardı. Radyoterapi de gördü. Çıkarmazsak hastanın hayatını tehdit ediyordu. Kızım da ameliyata girmek istedi. Asistanlarımız, uzmanlarımız ve kızımla birlikte ameliyata girdik. Biraz ağır ve uzun bir ameliyattı. Ama hastamızın daha önce çıkarılamayan kitlesini çıkardık ve taburcu ettik. Kızımla birlikte girmek benim için ayrı bir mutluluktu. Beraber olmak çok güzeldi" diye konuştu.Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, "Doktorluk yaşam tarzına dönüşüyor. Akşam 5'te bırakıp gidebildiğiniz bir meslek değil. Gece yatmadan mutlaka evden hasta takip sistemine bakıyorum. Biraz zorlu bir süreç" dedi. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi olan Hatice Feyza Dilek (23) ise, "Ben cerrahiye babamdan ötürü ilgi duyuyorum. Elimi kullanmayı seviyorum, bu yüzden cerrahinin bana uygun olduğunu düşünüyorum. Babamla ameliyata girmeyi seviyorum. Babamı gözlemleyerek onu da öğreniyorum" dedi.