Genç çiftten, sanal isteme töreni

MANiSA'DA özel bir firmada çalışan 29 yaşındaki Özgün Günvar ile İzmir'de avukatlık yapan 28 yaşındaki Damla Sezen, 7 yıl önce tanışarak arkadaşlık yapmaya başladı. Bu yılın başlarında evlilik kararı alan genç çift, kız istemeyi mart ayında yapmayı kararlaştırıldı. Kovid-19 salgını nedeniyle isteme törenini ertelemek zorunda kalan çift, ailelerin seyahat etmesinin getireceği riskler ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilebileceği endişesiyle töreni internet ortamında yapmaya karar verdi. Çiftin İzmir'den, ailelerin Aydın ve Girne'den bağlandığı online töreni Türkiye'nin birçok kentinden akraba ve arkadaşlar da izledi. Törene Girne'den bağlanan Günver'in babası, Damla Sezen'i Aydın'da yaşayan babasından istedi. Genç çiftin yüzükleri ise Sezen'in İzmir'de yaşayan teyzesi Semra Tuncer tarafından takıldı. İsteme çiçeği ve çikolatanın KKTC'den Aydın'a kargo ile gönderildiği törende damadın tuzlu kahveyi içmesi, izleyenleri gülümsetti.