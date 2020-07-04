Göztepe hem Fener’i hem de fobisini devirecek

SON 6 maçın 5'ini kaybederek Avrupa yolunda ağır yara alanİstanbul'daki son 5 maçta rakibini yenemeyen İzmir ekibi, son zaferini 1999- 00 sezonunda aldı. Bu süreçte 4 yenilgi bir beraberlik alan sarı-kırmızılılar, İzmir'de ise rakibine geçit vermedi.EN son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra Trabzonspor'a 3-1, BTC Turk Yeni Malatyaspor'a ise 2-1 mağlup oldu.ÜLKER Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Son 3 lig maçında sadece 1 puan alabilen İzmir temsilcisi, 30. haftaya 38 puanla girdi. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut bu karşılaşmada forma giyemeyecek.