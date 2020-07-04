Göztepe hem Fener’i hem de fobisini devirecek

SON GALİBİYET 20 YIL ÖNCE
SON 6 maçın 5'ini kaybederek Avrupa yolunda ağır yara alan Göztepe bugün Fenerbahçe ile oynayacağı maçı kazanıp hem taraftarlarının gönlünü almak, hem de İstanbul ekibine karşı deplasman fobisini yenmek istiyor.
İstanbul'daki son 5 maçta rakibini yenemeyen İzmir ekibi, son zaferini 1999- 00 sezonunda aldı. Bu süreçte 4 yenilgi bir beraberlik alan sarı-kırmızılılar, İzmir'de ise rakibine geçit vermedi.
3 MAÇTA 1 PUAN ALDILAR
EN son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra Trabzonspor'a 3-1, BTC Turk Yeni Malatyaspor'a ise 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı temsilci, geçen hafta konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalarak salgından sonraki ilk puanını almayı başarmıştı.
JEROME VE DENİZ YOK
ÜLKER Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Son 3 lig maçında sadece 1 puan alabilen İzmir temsilcisi, 30. haftaya 38 puanla girdi. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Son idmanda ağrı hisseden Halil Akbunar'ın durumu idmanı tamamlayamadı.