İEÜ’lü akademisyen ‘Amerika’ bursu kazandı

İZMIR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Sayar, Amerika'dan araştırma bursu kazandı. Yapay zeka yardımıyla, günlük hayatımızı kolaylaştıracak akıllı robotların ya da sanal asistanların tasarlanması gibi birçok konuda çalışmalar yürüten Dr. Sayar, Türkiye'de, bu yıl sadece 12 kişiye verilen Carnegie Mellon Üniversitesi Fulbright Araştırma Bursu'na layık görüldü. Dr. Sayar, şubat ayında gideceği Amerika'da 10 ay kalarak çalışmalarını tamamlayacak. Dr. Sayar'ın bu süre içerisindeki tüm masrafları da (35 bin dolar) ABD'li yetkililer tarafından karşılanacak. Sayar, "Amerika'daki burs, bana çok şey katacak. Bursa layık görülmek, beni çok mutlu etti. Bana sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek Türkiye'ye döneceğim" dedi.