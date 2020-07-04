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Paterson Köşkü ayağa kaldırılıyor

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Paterson Köşkü ayağa kaldırılıyor
İZMİR Büyükşehir Belediyesi Bornova'daki tarihi Paterson Köşkü'nde restorasyon çalışmalarını yaklaşık bir buçuk yıllık aradan sonra yeniden başlattı. Köşkün restorasyonunun 2021'de bitmesi hedefleniyor. Köşk daha sonra kültür amaçlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek. Döneminin ihtişamlı örneklerinden Paterson Köşkü'nde sekizgen şapelin de bulunduğu daha küçük yan binanın restorasyonu tamamlanmıştı. Yapıda özgün olmayan eklentilerin büyük kısmı kaldırıldı ve üç katlı kuleli binanın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Kuleli binadaki hamam da yenilendi
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Paterson Köşkü ayağa kaldırılıyor
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