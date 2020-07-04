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Sizlerle daha da büyüyeceğiz

“19on4 Altay Store birçok yeni ürünü taraftarımızın beğenisine sundu. Sizlerin göstereceği ilgi ile daha da büyüyeceğiz”

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Sizlerle daha da büyüyeceğiz
TFF 1. Lig ekibi Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaz döneminde "19on4 Altay Store"da birçok yeni ürünü taraftarlarının beğenisine sunduklarını belirerek, taraftarların ürünlere ilgi göstermelerini beklediklerini bildirdi. Alsancak'taki mağazanın daha modern bir şekilde ana cadde üzerinde hizmet vermeye başladığını aktaran Ekmekçioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yılbaşından itibaren e-satış sistemi üzerinde çalışıyorduk ancak salgın nedeniyle çalışmalarımız gecikti. '19on4 Altay Store' birçok yeni ürünü taraftarımızın beğenisine sundu. Taraftarlarımızın ilgi göstermesini bekliyoruz. Onların göstereceği ilgi ile daha da büyüyeceğiz."
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Sizlerle daha da büyüyeceğiz
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