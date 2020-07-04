Sizlerle daha da büyüyeceğiz

FF 1. Lig ekibi Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaz dönemindebirçok yeni ürünü taraftarlarının beğenisine sunduklarını belirerek, taraftarların ürünlere ilgi göstermelerini beklediklerini bildirdi. Alsancak'taki mağazanın daha modern bir şekilde ana cadde üzerinde hizmet vermeye başladığını aktaran Ekmekçioğlu, şu ifadeleri kullandı:'19on4 Altay Store' birçok yeni ürünü taraftarımızın beğenisine sundu. Taraftarlarımızın ilgi göstermesini bekliyoruz. Onların göstereceği ilgi ile daha da büyüyeceğiz."