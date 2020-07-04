Süper Lig yolunda Koşukavak yok

TFF 1. Lig'de Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, zirvedeki rakiplerle oynanacak hayati öneme sahip Adana Demirspor ve BB Erzurumspor randevularında da takımın başında olamayacak. Geçen hafta Eskişehirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Koşukavak, PFDK'dan 3 maç ceza aldı. Tecrübeli teknik adama rakip takım yöneticisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, rakip takım yöneticisine yönelik hakareti nedeniyle ise 2 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi. Koşukavak, ayrıca toplam 13 bin TL'yle cezalandırıldı. Hafta içinde oynanan Osmanlıspor randevusunda takımın başında sahaya çıkamayan Koşukavak, 2 final niteliğinde maçı daha kaçıracak. Altay yönetimi karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Ligde Altay, Karagümrük'ün Balıkesirspor'u 5-0 yenmesiyle averajla Play-Off hattından çıkıp 7'nci sıraya geriledi.silme ve küme düşme cezası ile karşı karşıya olan Karşıyaka'da FIFA'daki son dosya olan Igor Duric'e ödeme yapmak için çalışmalar sürüyor.Karşıyaka Taraftar Derneği ve Çarşı Grubu'nun başlattığı kampanyaya Karşıyaka'nın ileri gelenleri verdiği destek devam ediyor.1.Lig'de zor günler geçiren Akhisarspor'u son iki maçında gençleri sırtladı. Ümraniye maçında ilk kez forma giyen20 yaşındaki futbolcu zorlu maçta attığı golle takımını kritik süreçte ilk 2 yarışında tuttu.