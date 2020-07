Akıllı trafik başka bahara

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak, araç sürücülerinin kırmızı ışık, aşırı hız ve parklanma ihlallerini anında tespit etmek, ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesindeki belediye otobüslerinin işleyişlerini denetleyecek filo takip sistemini devreye almak için 2012 yılında ihale ettiği Tam Adaptif Akıllı Trafik Denetim Sistemi kurma projesini eline yüzüne bulaştırdı. Bu güne kadar sistemi kurmak ve çalıştırmak için 3 ihale gerçekleştiren Büyükşehir, ilk iki ihalede yaklaşık 66 milyon lira tutarında para harcadıysa da sonuç hüsran oldu. 6 Mart tarihinde gerçekleştirilen 36 ay süreli son hizmet alım ihalesini 111 milyon 414 bin 460 lira teklifle İshakoğulları Sinyalizasyon ile Teos Elektrik iş ortaklığı kazandı.İhalede en uygun ikinci teklifi ise 123 milyon 141 bin 143 lira teklifle Girişim Telekomünikasyon Limited Şirketi verdi. Yine aynı ihalede 148 milyon 368 bin 270 lira teklif veren Mavi Güvenlik Limited Şirketi ise ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hizmet işleri ile ilgili cironun teklif edilen bedelin yüzde 12 sinden az olmaması gerekir kriterini sağlamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldı. Her iki firmanın da ihale sonucuna yaptığı itiraz Büyükşehir Belediyesi tarafından ret edildi. Bunun üzerine her iki firma da itirazını Kamu İhale Kurumu'na taşıdı. Kurulun itirazlarla ilgili değerlendirmesi henüz sonuçlanmadı.Şimdi tüm gözler Kamu İhale Kurulu'nun vereceği karara çevrildi. Eğer kurul itirazları haklı bulur komisyonun kararını tekrar gözden geçirmesini talep ederse ihale en uygun ikinci teklifi veren Girişim Telekominikasyon'da kalabilecek. Eğer ihale iptal edilirse her şey başa dönecek. Büyükşehir yeniden ihale yapmak zorunda kalacak. Eğer kurul itirazları ret ederse ihale komisyonunun belirlediği en uygun teklif doğrultusunda İshakoğulları Sinyalizasyon ve Teos Elektrik iş ortaklığı ile Büyükşehir arasında sözleşme imzalanacak.Mavi Güvenlik Elektronik : 148 milyon 368 bin 270 TLCros ZLN –AZD Prada ortak girişimi: 133 milyon 977 bin 862 TLBlink Bilişim: 149 milyon 634 bin 636 TLGirişim Tek: 123 milyon 141 bin 143 TLİshakoğulları sinyalizasyon-Teos elektrik iş ortaklığı: 111 milyon 414 bin 460 TLÖzvarlık İnş: Teşekkür mektubu verdi.Büyükşehir, kentte tam adaptif trafik denetim sistemi kurulması için ilk ihaleyi 2012 yılında gerçekleştirdi. O günün parası ile 61 milyon 500 bin TL ye ihale edilen işi Cros ZLN –AZD Prada ortak girişimi alsa da sistem bir türlü devreye alınamadı. Büyükşehir ilk yüklenicinin sorumluluğu devam etmesi gerekirken 2018 yılı nisan ayında sistemin bakım ve onarımı adı altında ikinci kez ihaleye çıktı. Hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilen ihaleyi 4 milyon 196 bin 300 lira bedelle Girişim Telekomünikasyon İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Proje Danışmanlık San ve Tic. LTD. Firması alsa da değişen bir şey olmadı. Son ihale ile birlikte projenin Büyükşehir'e maliyeti 177 milyon lirayı buldu.