Alışverişe çıkar gibi soygun yaptı

İzmir'de 3 günde 3 iş yerini akşam saatlerinde soyan 38 yaşındaki H.E. isimli hırsızın rahat tavırları polisleri bile şaşırttı. Çankaya semtinde soyduğu giyim mağazasından çaldığı televizyonu kolunun altına alarak cadde üzerinde gezen H.E. güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Diğer hırsızların aksine akşam yoğunluğun olduğu saatlerde hırsızlık yapan zanlının adeta alışverişe çıkar gibi sokak ve caddelerde gezmesi dikkat çekti. 3 işyerinden 3 dizüstü bilgisayar, 2 televizyon ve 4 bin lira nakit para çalan zanlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kaldığı otelde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. İlk olay, 12 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Konak ilçesi İnönü Caddesi numara 106'daki M.D.Ç.'ye (26) ait emlakçı dükkanında meydana geldi. Dükkanın giriş kapısını zorlayarak açan 38 yaşındaki zanlı H.E., içeriden bir adet televizyon, bir adet dizüstü bilgisayar ve 4 bin lira para alıp kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işyerine gelen M.D.Ç. soyulduğunu anlayınca soluğu polis merkezinde aldı. Şikayet üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. İkinci olay, bir gün sonra 13 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Çankaya semti Fevzipaşa Bulvarı numara 31'deki A.G.Ü.'ye (42) ait giyim mağazasında yaşandı. Son derece işlek bir cadde olmasına rağmen kimseye aldırış etmeyen zanlı H.E. cam kapıyı zorlayarak açtıktan sonra işyerine girdi. İçeriden bir televizyon ve bir dizüstü bilgisayarı alan zanlı hiçbir şey olmamış gibi çaldığı elektronik eşyalarla birlikte yolda yürüyerek gecenin de karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı. Son olay da 14 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Konak 556 Sokak numara 23'teki G.M.'ye (26) ait işyerinde meydana geldi. Yine aynı yöntemle işyerinin kapısını zorlayarak açan zanlı H.E. içeriden dizüstü bilgisayarı aldı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen zanlı buna aldırış etmeden soyduğu işyerinden uzaklaştı. 3 günde 3 farklı işyerinin aynı yöntemle soyulması üzerine araştırmalarını derinleştiren Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlı H.E.'yi kaldığı otelde kıskıvrak yakalamayı başardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.