Altay deplasmanda Adana Demir’e karşı

FF 1. Lig'de hafta içi evinde Osmanlıspor'u 3-0 yenmesine rağmen ilk 6 yarışındaki rakiplerinin de kazanmasıyla averajla Play-Off hattının dışında kalan Altay, bugün Adana Demirspor deplasmanında terleyecek. Ligde 7. sırada yer alan 50 puanlı İzmir ekibi, 54 puanı bulunan zirve takipçisi Adana Demirspor karşısında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak.Siyahbeyazlılar, sahadan zaferle ayrılması durumunda hem Play-Off hem de ilk 2 yarışından kopmayacak. Altay, sahadan eli boş ayrılması halinde yarışta psikolojik olarak havlu atacak. Altay, sezonun ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup etmişti.