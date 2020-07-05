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Altay deplasmanda Adana Demir’e karşı

Kapağı play-off’a atarak Süper Lig şansını sürdürmek isteyen Altay, kötü deplasman karnesini bugün Adana’da değiştirmek istiyor

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Altay deplasmanda Adana Demir’e karşı
TFF 1. Lig'de hafta içi evinde Osmanlıspor'u 3-0 yenmesine rağmen ilk 6 yarışındaki rakiplerinin de kazanmasıyla averajla Play-Off hattının dışında kalan Altay, bugün Adana Demirspor deplasmanında terleyecek. Ligde 7. sırada yer alan 50 puanlı İzmir ekibi, 54 puanı bulunan zirve takipçisi Adana Demirspor karşısında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Siyahbeyazlılar, sahadan zaferle ayrılması durumunda hem Play-Off hem de ilk 2 yarışından kopmayacak. Altay, sahadan eli boş ayrılması halinde yarışta psikolojik olarak havlu atacak. Altay, sezonun ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup etmişti.
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Altay deplasmanda Adana Demir’e karşı
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