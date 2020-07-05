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BTM'ye ' Güvenli Üretim' belgesi

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
BTM'ye 'TSE Güvenli Üretim' belgesi
YALITIM sektörünün lider markalarından BTM, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı önderliğinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na uygun olarak TSE- Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı. Sektöründe, bu belgeyi alan ilk firma olma özelliği taşıyan BTM, hızla değişen dünya koşullarına uyum sağlayarak, "Önce insan, önce sağlık" ilkesiyle değişime öncülük etmenin ve bir ilki daha başarmanın gururunu yaşıyor. BTM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı C. Levent Ürkmez, "TSE tarafından yapılan denetimlerle birlikte almış olduğumuz Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi; paydaşlarımıza, ailelerine ve topluma verdiğimiz önemin bir kanıtıdır. BTM, bu belge ile güvenilir bir marka olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Umarız bu süreci hep birlikte en az hasarla atlatırız" dedi.
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BTM'ye 'TSE Güvenli Üretim' belgesi
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