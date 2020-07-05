Futbol aşkını koleksiyona çevirdi

amukkale ilçesinde bir fabrikada tekstil işçisi olarak çalışan Ali Ekinci, 2008 yılında futbola olan tutkusu dolayısıyla ilginç bir koleksiyona başladı. Ekinci yıllar içinde otobüsle Türkiye'nin birçok şehrine gitti.Zaman içinde Ekinci'nin formalarının sayısı artınca, koleksiyon parçalarını koltukların altı, sandık ve çekmecelerde saklamaya başladı. Şehir şehir, ilçe ilçe dolaşan Ekinci, 12 yılda Anadolu'nun bütün renklerini bir araya getirip 2 bini aşkın forma topladı.Ali Ekinci, hayatındaki en büyük tutkusunun forma koleksiyonu olduğunu söyledi. Gittiği şehirleri gezip oradaki takımların formalarını satın aldığını kaydeden Ekinci,değerlendirmesini yaptı.