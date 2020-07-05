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Futbol aşkını koleksiyona çevirdi

’de tekstil işçisi Ali Ekinci (37), futbol tutkusuyla amatör ve profesyonel kulüplerin formalarını satın alarak koleksiyon oluşturdu. Türkiye’yi şehir şehir gezip buradaki kulüplerin formalarını toplayan Ekinci, 12 yılda 2 bini aşkın forma topladı

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Futbol aşkını koleksiyona çevirdi
Pamukkale ilçesinde bir fabrikada tekstil işçisi olarak çalışan Ali Ekinci, 2008 yılında futbola olan tutkusu dolayısıyla ilginç bir koleksiyona başladı. Ekinci yıllar içinde otobüsle Türkiye'nin birçok şehrine gitti. Ülkenin farklı bölgelerindeki amatör ve profesyonel futbol kulüplerinin formalarını satın alan Ekinci, koleksiyonunu büyüttü. Zaman içinde Ekinci'nin formalarının sayısı artınca, koleksiyon parçalarını koltukların altı, sandık ve çekmecelerde saklamaya başladı. Şehir şehir, ilçe ilçe dolaşan Ekinci, 12 yılda Anadolu'nun bütün renklerini bir araya getirip 2 bini aşkın forma topladı.

BİR GÜN SERGİLENMESİNİ İSTERİM
Ali Ekinci, hayatındaki en büyük tutkusunun forma koleksiyonu olduğunu söyledi. Gittiği şehirleri gezip oradaki takımların formalarını satın aldığını kaydeden Ekinci, "Bundan tam 12 yıl önce forma biriktirmeye başladım. Türkiye'yi şehir şehir dolaşıp 2 binin üzerinde forma topladım. Kapanan birçok kulübün forması koleksiyonumda bulunuyor. Sakarya, Mersin, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep gibi Türkiye'nin birçok farklı şehrine gittim. Koleksiyonumda amatör ve profesyonel takımların formaları var. Artık formalarımı koyacak yer kalmadı. Dolaplarım çekmecelerin formayla dolu. Bu tutkumdan vazgeçmek istemiyorum. İleride bu formalarımın sergilenmesini arzu ederim" değerlendirmesini yaptı.

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Futbol aşkını koleksiyona çevirdi
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