Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri ‘izole’ tatilin adresi: Dikili

‘izole’ tatilin adresi: Dikili

Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
‘izole’ tatilin adresi: Dikili
KEŞFEDILMEMIŞ büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip İzmir'in Dikili ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası izole tatil yapmak isteyenlere alternatif seçenek sunuyor. Kuzey Ege'nin maviyle yeşilin buluştuğu noktalarından Dikili, denizi, 40 kilometrelik kumsalı, şifalı termal kaynaklarıyla turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak öne çıkıyor. İzmir'e 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin Bademli bölgesi ise henüz keşfedilmemiş doğaya ve irili ufaklı çok sayıda koya sahip. Mavi ve yeşilin birçok tonunu barındıran koylar, adeta görsel şölen oluştururken, "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni dönemde, izole tatil arayanlar için ön plana çıkıyor. Turizm işletmecisi Ejder Öncel, "Dikili koyları diğer yerlere göre sakin ve huzurlu. İnsanlar rahatça denize girip güneşlenebiliyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘izole’ tatilin adresi: Dikili
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA