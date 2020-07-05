‘izole’ tatilin adresi: Dikili

büyüklü küçüklü çok sayıdakoya sahip İzmir'in Dikiliilçesi, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) sonrasıizole tatil yapmak isteyenlerealternatif seçenek sunuyor.Kuzey Ege'nin maviyleyeşilin buluştuğu noktalarındanDikili, denizi, 40kilometrelik kumsalı, şifalıtermal kaynaklarıyla turizmaçısından gelişmeye açıkbir bölge olarak öne çıkıyor.İzmir'e 120 kilometreuzaklıkta bulunan ilçeninBademli bölgesi ise henüzkeşfedilmemiş doğaya veirili ufaklı çok sayıda koyasahip. Mavi ve yeşilin birçoktonunu barındıran koylar,adeta görsel şölen oluştururken,"kontrollü sosyalhayat" olarak adlandırılanyeni dönemde, izoletatil arayanlar için ön planaçıkıyor. Turizm işletmecisiEjder Öncel, "Dikili koylarıdiğer yerlere göre sakinve huzurlu. İnsanlar rahatçadenize girip güneşlenebiliyor"dedi.