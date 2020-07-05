‘izole’ tatilin adresi: Dikili

KEŞFEDILMEMIŞ
büyüklü küçüklü çok sayıda
koya sahip İzmir'in Dikili
ilçesi, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) sonrası
izole tatil yapmak isteyenlere
alternatif seçenek sunuyor.
Kuzey Ege'nin maviyle
yeşilin buluştuğu noktalarından
Dikili, denizi, 40
kilometrelik kumsalı, şifalı
termal kaynaklarıyla turizm
açısından gelişmeye açık
bir bölge olarak öne çıkıyor.
İzmir'e 120 kilometre
uzaklıkta bulunan ilçenin
Bademli bölgesi ise henüz
keşfedilmemiş doğaya ve
irili ufaklı çok sayıda koya
sahip. Mavi ve yeşilin birçok
tonunu barındıran koylar,
adeta görsel şölen oluştururken,
"kontrollü sosyal
hayat" olarak adlandırılan
yeni dönemde, izole
tatil arayanlar için ön plana
çıkıyor. Turizm işletmecisi
Ejder Öncel, "Dikili koyları
diğer yerlere göre sakin
ve huzurlu. İnsanlar rahatça
denize girip güneşlenebiliyor"
dedi.