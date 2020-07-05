‘Kazanıp bekleyeceğiz’

TFF 1. Lig'de üst üste Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor galibiyetleriyle 51 puana ulaşıp son haftalarda direkt Süper Lig'e çıkma yarışında umutlarını koruyan Akhisarspor, kalan 3 maçta rakiplerinin birbirleriyle oynamasının avantajını kullanmak istiyor.Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Biz kazanıp rakiplerimizin takılmasını bekleyeceğiz. Öncelikle maçlarımıza konsantre olmalıyız. Şu an 7 takımlı bir yarış var. Hem direkt Süper Lig'e çıkacaklar hem de Play-Off'a kalacaklar son 270 dakikada belli olacak" yorumunu yaptı.