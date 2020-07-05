Yörüklerin göçü

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 1100 keçilik sürüye sahip Ersan ve Emin Çakal kardeşlerle eşleri Pınar ve Yurdagül Çakal, her yıl haziran ayında mevcut otlakların kurumaya başlaması nedeniyle Banaz ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalara gidiyor. Bu yıl yetişkin durumdaki çocukların da katıldığı yolculuğun ilk durağı Denizli'nin Bekilli ilçesi oldu. Burada traktör kasasına yaptırılan özel karavanda çocuklarıyla birlikte bir gece konaklayan Yörükler, sabahın erken saatlerinde tekrar yola koyularak Uşak'ın Karahallı ilçesi Beki köyüne ulaştı. Engebeli araziler ve ormanlık alanlarda yolculuklarını sürdüren, zaman zaman köylerin içinden geçen Çakal ailesi, Karahallı ilçesinde Paşalar ve Çokaklı köylerindeki konaklamalarının ardından Sivaslı ilçesi Pınarbaşı bölgesine vardı. Yolculukları sırasında sürekli keçilerin ardından yürüyen, onların ekili tarlalara girmemesi için çaba harcayan göçerler, keçilerin otlatıldığı sırada odun ateşinde çay demliyor, heybelerinde taşıdıkları helva ve ekmekle karınlarını doyuruyor. Göç sırasında zaman zaman yağmura da yakalanan, olumsuz hava koşullarına rağmen ilerleyişlerini sürdüren Çakal ailesinin son adresi ise yazı geçirecekleri Banaz ilçesine bağlı Ayvacık bölgesi oldu. Burada çadırlarını kurup, keçilerin tutulacağı ağılları hazırlayan Yörükler, kasıma kadar bölgede kalmayı planlıyor.Göçerlerden Yurdagül Çakal, göç yolculuğunda yürürken kadın olarak zaman zaman zorlandığını ama işini severek yaptığını söyledi. Çakal, "Yol zamanlarında çocuklarımızdan ayrı kalıyoruz. Çocuklarımızı köyde ninelerinin yanında bırakıyoruz" dedi. Emin Çakal da yaklaşık 20 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Rahatız, mutluyuz çok şükür. Başka işten zevk almayız. Bu yolculuk süreçlerimizden çok mutluluk duyuyorum. Kışın ayrı bir zevki var, yazın ayrı bir zevki var. Sevmesek, mutlu olmasak bu işi yapamayız zaten" diye konuştu. Yolculuk sırasında zaman zaman zorlandığını ifade eden Pınar Çakal da sevdikten sonra her işin yapılabileceğini söyledi.