Akhisar’da Vural takımına güveniyor

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kişisel YouTube kanalından açıklamalar yaptı. 21 Haziran'da oynadıkları Altay maçı öncesinde takımda kendisi dahil 12 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, daha sonra gittikleri Akhisar Devlet Hastanesinde kan tahlillerinin yapıldığını, akciğer tomografilerinin ve EKG'lerinin çekildiğini anlattı.Vural, testleri pozitif çıkan 3 oyuncusunun takım için çok önemli isimler olduğunu belirterek, "Biz o kadar zor duruma düştük ki... İsmini hep telaffuz ettiğimiz takımlarımızın başına gelmiş olsa, özellikle şampiyonluğa oynayan bir takım olsa bu kadar sessiz kalınır mı? Gündem değişirdi, ortam yıkılırdı. Akhisarspor ne kadar güzel bir camia ki ağzını açmadı, kurumlarına saygı duydu, TFF'ye saygı duydu ve bu konuyu kapatmış oldu. Demoralize olduk, buna rağmen bu takım çıkacak. Ben o aslanlara güveniyorum" ifadelerini kullandı.Vural, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından gözünde arpacık çıktığını, televizyondan takip ettiği Ümraniyespor maçında 87. dakikada attıkları golden sonra yaşadığı sevinç nedeniyle iki ayağının arka adalelerinde kopma olduğunu söyledi.