‘Güvenli Otel’ sertifikası soruluyor

PANDEMI ile yeni normalleşme sürecinde turizm için çeşitli tedbirler getirildi. Havalarında ısınmasıyla Çeşme Bodrum gibi turizm cennetlerinde bulunan otellerde sıkı önlemler aldı. Bir dizi tedbirlerden geçen beş yıldızlı oteller çalışmalar sonucu "Güvenli Otel" sertifikası aldı. İki aylık yoğun çalışma sonrası bu duruma geldiklerini belirten Grand Otel Ontur Genel Müdürü Gökçe Kesikçiler Buğday, "Güvenli otel sertifikamızı aldık. Çeşme bölgesi olarak hemen hemen beş yıldızlı tüm otellerimizde bu sertifika mevcut. Bizi arayan misafirlerin yüzde 99'u güvenli otel sertifikası soruyor. Her ay denetleme yaşayıp sertifika güncellenecek" dedi.ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir ise, "Çeşmeli otelciler olarak tüm kuralları ezberledik. Otellerimizde tatil yapan oldukça fazla misafirimiz var. Hepsi çok mutlu" dedi.