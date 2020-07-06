İlk hedef Başakşehir

Denizlispor'da Bülent Uygun'un yerine göreve getirilen teknik direktör Levent Kartop'un yardımcıları Bilal Utku Alemdaroğlu, Memiş Sarıçam ve Hayrettin Öz oldu. Gaziantep maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaparak antrenmanlarını tamamladı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Dün'a açıklamalar yapan Kartop, "Bu kulübün alt yapısından yetiştim. Formasını terletip kaptanlık yaptım. Böyle kritik bir dönemde bana güvenen başkanımız Ali Çetin ve tüm yönetime teşekkür ederim. Onları mahcup etmemek için gece gündüz çalışıp bu takımı layık olduğu Süper Lig'de tutmak istiyoruz.diye konuştu.