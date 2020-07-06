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Torbalı’da vahşi cinayet

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Torbalı’da vahşi cinayet
İZMİR'İN Torbalı ilçesine bağlı Bülbüldere Mahallesi'nde emekli polis İbrahim Ağcakoca'nın (52) damadıyla birlikte olduğu aracın önü, husumetlisi Özkan K. ve kardeşi İhsan K. tarafından kesildi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İbrahim Ağcakoca, belindeki tabancasını çıkarıp, 2 kardeşe peş peşe ateş etti. Yaralanan kardeşler de baltayla Ağcakoca'ya saldırdı. Ağcakoca, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı balta darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşlere ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Özkan K., Torbalı Devlet Hastanesi'ne, kardeşi İhsan K. ise Tire Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılıp, tedaviye alındı. Ağcakoca'nın cansız bedeni ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Torbalı’da vahşi cinayet
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