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’den Zeus Sunağı için destek

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Vali Köşger’den Zeus Sunağı için destek
İZMİR'E yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger, ilk ziyaretlerinden birini Bergama'ya yaptı. Vali Yavuz Selim Köşger, çarşı merkezinde restorasyonu yapılan Hacı Hekim Camii restore çalışmalarını inceleyerek bir sürede çınarlı kahvede çay içerek halkla sohbet etti. Vali Köşger, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya gerekli duyuruları yapıp Bergama'dan Berlin'e kaçırılan Zeus Sunağı'nı geri istemelerini söyledi. Vali Köşger, "Valilik olarak biz de size gereken desteği verelim" dedi. Vali Yavuz Selim Köşger, Hakan Koştu'dan Bergama'nın tarihi yapıları hakkında bilgi aldıktan sonra kapalı çarşıya girerek esnaf ziyaretleri yaptı. Bergama Terziler Odası Başkanı Yusuf Kurtuldu'ya takım elbise fiyatlarını soran Vali Köşger, tarihi Ulu Cami ve ıslahı yapılacak olan Selinos Deresi'nde incelemelerde bulundu. Vali Köşger, bu ziyaretlerinin ardından Dikili Kaynarcada'ki Agrobay'a gitti.
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Vali Köşger’den Zeus Sunağı için destek
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