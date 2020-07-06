Yangın sonrası mangal denetimi

İZMİR'İN Menederes ve Urla ilçesinde geçtiğimiz hafta peş peşe çıkan 2 ayrı orman yangını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sahada kontrollerini sıklaştırdı. Mangal yakıp, piknik yapmak isteyen İzmirlilerin sıklıkla tercih ettiği Çiçekli, Kaynaklar, Yamanlar gibi mevkilerde bulunan ormanlık alanlarda, orman ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde, İzmir Valiliği tarafından alınan 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu' kararları kapsamında, 1 Haziran ile 30 Ekim arasında halkın girmesinin yasaklandığı ormanlık alanlarda birçok kişinin mangal yaktığı görüldü. Piknikçileri tek tek uyaran ekipler, mangalların söndürülmesini sağlarken, piknik yapılması için resmi mesire yerlerinin tercih edilmesi gerektiğini hatırlattı.İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Sercan Kızılel de havaların ısınmasıyla orman yangını riskinin arttığını belirterek, "Hava rüzgarlı olduğunda daha da hassas oluyor. İzmir'in insanı normalde de doğayı seviyor, virüs olayından sonra daha da çıkılmaya başlandı. Bizim için mangal yakmamaları önemli, mangal yaktıklarında ateşin uçabileceğini düşünmüyorlar, 'Nasılsa söndürürüz' diyorlar ama risk oldukça büyük. Gerek hafta içi olsun gerekse hafta sonu olsun kontrollerimiz devam ediyor. Vatandaşlar, resmi mesire yerlerini tercih ederlerse hem kendileri için hem de ormanlarımız için daha güvenli bir tercih yapmış olurlar" diye konuştu.