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Yaşar’ın mimarlık öğrencilerine ödül

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Yaşar’ın mimarlık öğrencilerine ödül
UŞAK Belediyesi tarafından Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması'nda düzenlendi. Bu kapsama kentin önemli ticaret merkezi niteliğine sahip yaya ve taşıt dolaşımının yoğun olduğu arterler, verilen ihtiyaç programı doğrultusunda yeniden tasarlandı. Yarışmaya bireysel ya da ekipler olarak birçok katılım gerçekleşti. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Duhan Ölmez'in ekip başı olduğu, öğrenciler Berca Kavani, Betül Aybüke Meral, Gülseren Elif Köseoğlu ve Miray Melisa Yörük'ün yer aldığı tasarım ekibi, mansiyon ödülüne layık görüldü. Ölmez, "Kullanıcı kimliğini Uşak halkının tamamını kapsayacak biçimde değiştirilebilir bir tasarım yaklaşımı benimsendi" dedi.
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Yaşar’ın mimarlık öğrencilerine ödül
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