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’de ayrıldığı sevgilisinin evini yaktı

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Balıkesir’de ayrıldığı sevgilisinin evini yaktı
BALIKESIR'IN Edremit ilçesini bağlı Atatürk Mahallesi Kalkım Çevreyolu'nda bulunan bir apartmanın 11. katında Özlem Şimşek'e (26) ait dairede yangın çıktı. Alevlere, 4 arazöz ve bir merdivenli itfaiye aracıyla müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışması sırasında çevre yolunda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. Kullanılamaz hale gelen dairenin sahibi Özlem Şimşek, 5 ay önce ayrıldığı ve uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşı Eyüp Y, tarafından dairesinin ateşe verildiğini ileri sürdü. Şimşek, "Ayrıldım, bunu gururuna yediremedi. Karakola şikayet ettim. Kapıma kadar geldi, beni tehdit etti. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı aldırdım. Kızlarımla birlikte asansörle evime çıkarken asansörü kapattı. Bu esnada evimi de ateşe verdi" dedi. Şimşek, eski erkek arkadaşından şikayetçi olurken, polis ekipleri Eyüp Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Balıkesir’de ayrıldığı sevgilisinin evini yaktı
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