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’da ‘Gemi Adamı’ yetiştiriliyor

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Bandırma’da ‘Gemi Adamı’ yetiştiriliyor
BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Denizcilik Fakültesi öğrencileri, dersliklerde gördükleri teorik eğitimin yanı sıra 17 farklı ünitede uygulama da yaparak donanımlı yetiştiriliyor. Balıkesir Üniversitesine bağlı olarak 2009 yılında açılan, daha sonra 2015'te kurulan BANÜ'ye bağlanan fakülte, "Denizcilik İşletmeleri Yönetimi" ile "Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği" programlarında 590 lisans ve 40 yüksek lisans öğrencisine, 37 akademisyenle hizmet veriyor.

'İSTİHDAM SORUNU YOK'
Her türlü donanıma sahip fakültede öğrenciler, teorik derslerde öğrendiklerini simülatör, laboratuvar, atölye, bot, gemi ve can kurtarma araçları gibi eğitim alanlarındaki uygulamalarla pekiştiriyor, mezun olduktan sonra rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bandırma'nın denizcilikte önemli merkezlerden olduğunu söyledi. Gemi adamları sınav yönergesinde ihtiyaç duyulan bütün altyapının tamamlandığını belirten Sarı, "5 simülatörümüz, 7 laboratuvarımız, bir atölyemiz var. Deniz kıyısında 33 dönüm arazide can kurtarma araçları eğitim alanı oluşturduk. Bir küçük, bir de büyük olmak üzere iki gemimiz var. Denizcilik fakültesinden mezun olanların istihdam sorunu bulunmuyor. Mezunlarımız, marina, liman, denizcilik acentelerinde çalışabiliyorlar" dedi.

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Bandırma’da ‘Gemi Adamı’ yetiştiriliyor
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